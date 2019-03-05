Спортивный Оскар Украины: все претенденты

Новости спорта: Объявлены тройки претендентов «Спортивного Оскара-2018».

Пресс-служба Национального Олимпийского Комитета Украины сообщила о тройках призеров в так называемом «спортивном Оскаре» страны.

Были объявлены претенденты на звание спортсмена года в различных номинациях по итогам минувшего сезона.

Лучший спортсмен года

Александр Абраменко (золото Олимпийских Игр во фристайле), Жан Беленюк (греко-римская борьба), Олег Верняев (спортивная гимнастика)

Лучшая спортсменка года

Дарья Билодид (дзюдо), Елена Костевич (пулевая стрельба), Элина Свитолина (теннис)

Лучший тренер года

Энвер Албаев (фристайл, тренер Абраменко), дуэт Геннадий Билодид и Светлана Кузнецова, Игорь Черединов (тренер Костевич)

Сенсация года

Марьян Закальницкий (чемпион Европы по легкой атлетике, ходьба), Роман Свичкарь (фехтование), Алла Черкасова (борьба)

Команда года

Мужская четверка по академической гребле, дуэт Елена Костевич - Олег Омельчук, женская сборная Украины по баскетболу 3 на 3

Олимпийская надежда Украины

Екатерина Чорний (фехтование), Михаил Кохан (легкая атлетика) Ярослава Магучих (прыжки в высоту)

Сильные духом (паралимпиские виды спорта)

Виталий Лукьяненко (биатлон), Елизавета Мерешко (плавание) Оксана Шишкова (биатлон)

Победители будут названы 30-го марта.