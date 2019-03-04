Сборная Украины: расписание матчей на 2019 год

Федерация футбола Украины опубликовала расписание матчей национальной сборной в 2019 году.
Согласно календарю, команда Андрея Шевченко проведет 10 матчей, в том числе, в рамках отбора на Евро-2020.
Расписание матчей сборной Украины на 2019 год:
22 марта 21:45 - Португалия - Украина
25 марта 21:45 - Люксембург - Украина
7 июня 21:45 - Украина - Сербия
10 июня 21:45 - Украина - Люксембург
7 сентября 19:00 - Литва - Украина
10 сентября - соперник уточняется
11 октября 21:45 - Украина - Литва
14 октября 21:45 - Украина - Португалия
14 ноября - Украина - Эстония
17 ноября 17:00 - Сербия - Украина
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Напомним, назван лучший тренер 20-го тура УПЛ.