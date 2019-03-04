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Сборная Украины: расписание матчей на 2019 год

Сборная Украины: расписание матчей на 2019 год
18:39 Сегодня Телеграф ФФУ

Новости спорта: Стал известен полный календарь матчей сборной Украины в этом году.

Федерация футбола Украины опубликовала расписание матчей национальной сборной в 2019 году.

Согласно календарю, команда Андрея Шевченко проведет 10 матчей, в том числе, в рамках отбора на Евро-2020.

Расписание матчей сборной Украины на 2019 год:

22 марта 21:45 - Португалия - Украина

25 марта 21:45 - Люксембург - Украина

7 июня 21:45 - Украина - Сербия

10 июня 21:45 - Украина - Люксембург

7 сентября 19:00 - Литва - Украина

10 сентября - соперник уточняется

11 октября 21:45 - Украина - Литва

14 октября 21:45 - Украина - Португалия

14 ноября - Украина - Эстония

17 ноября 17:00 - Сербия - Украина

 
 
 
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Розклад матчів збірної в році! Віримо в ! #МиЗбірна

Публикация от ФФУ/FFU (@ffukraine)

Напомним, назван лучший тренер 20-го тура УПЛ.

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Сборная Украины, ФФУ, Новости футбола.
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