UFC 235: обзор высокоскоростной камерой

Американская организация UFC выложила обзор турнира UFC 235, который состоялся в субботу, 2 марта, снятый высокоскоростной камерой. В главном бою обладатель пояса чемпиона в полутяжелом дивизионе Джон Джонс бился против Энтони Смита. Отметим, что тогда же сражались чемпион UFC в полсуреднем весе Тайрон Вудли и Камару Усман.