Уайт рассказал о будущих звездах UFC

Новости спорта: Глава промоушена заявил, что в промоушене нет недостатка в талантливых бойцах.

Президент UFC Дэна Уайт назвал бойцов своей организации, которые в будущем могут стать звездами промоушена.

"Всегда трудно что-то прогнозировать. Никогда не знаешь, кто из молодых бойцов станет звездой UFC. Но я могу заявить, что у нас не бывает недостатка в талантах. Питер Ян, Рики Симон, Шон О’Мэлли, который сейчас травмирован и я с нетерпением ожидаю его возвращения.

Мэйси Барбер скоро станет очень известной. Я в восторге от того, как она общается с прессой и какие сумасшедшие вещи пишет мне в сообщениях. Мэйси хочет быть чемпионкой, мне нравятся бойцы с характером. Тот же Исраэль Адесанья, который скоро подерется за временный титул.

Знаете, я могу целыми днями говорить о бойцах, которые либо станут большими звездами. О бойцах, чьи поединки публика будут ждать с нетерпением", - приводит слова Уайта BJPenn.