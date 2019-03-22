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Уайт рассказал о будущих звездах UFC

Уайт рассказал о будущих звездах UFC
11:50 Пт, 22 Март 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Глава промоушена заявил, что в промоушене нет недостатка в талантливых бойцах.

Президент UFC Дэна Уайт назвал бойцов своей организации, которые в будущем могут стать звездами промоушена.

"Всегда трудно что-то прогнозировать. Никогда не знаешь, кто из молодых бойцов станет звездой UFC. Но я могу заявить, что у нас не бывает недостатка в талантах. Питер Ян, Рики Симон, Шон О’Мэлли, который сейчас травмирован и я с нетерпением ожидаю его возвращения.

Мэйси Барбер скоро станет очень известной. Я в восторге от того, как она общается с прессой и какие сумасшедшие вещи пишет мне в сообщениях. Мэйси хочет быть чемпионкой, мне нравятся бойцы с характером. Тот же Исраэль Адесанья, который скоро подерется за временный титул.

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Знаете, я могу целыми днями говорить о бойцах, которые либо станут большими звездами. О бойцах, чьи поединки публика будут ждать с нетерпением", - приводит слова Уайта BJPenn.

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UFC, Дэна Уайт, Новости UFC, Питер Ян, Рики Симон, Шон О’Мэлли.
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