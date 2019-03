Боец UFC Фергюсон посетил психиатра

Легковес UFC Тони Фергюсон заявил о посещении психиатра. Накануне сообщалось, что у американца нарушена психика.

"Прием у психиатра прошел отлично. Только чемпионский настрой", - написал Тони в своем Instagram.

Напомним, из-за проблем с психикой Фергюсон несколько дней подряд не спал, говорил о внедренном в его ногу чипе, а также искал в стенах дома посторонних, чувствуя, что там кто-то прячется.

Psychologist appt went well, Thanks Doc Champ Shit Only pic.twitter.com/BveeHnNGxI