Боец UFC Фергюсон посетил психиатра

Легковес UFC Тони Фергюсон заявил о посещении психиатра. Накануне сообщалось, что у американца нарушена психика.
"Прием у психиатра прошел отлично. Только чемпионский настрой", - написал Тони в своем Instagram.
Напомним, из-за проблем с психикой Фергюсон несколько дней подряд не спал, говорил о внедренном в его ногу чипе, а также искал в стенах дома посторонних, чувствуя, что там кто-то прячется.
Psychologist appt went well, Thanks Doc Champ Shit Only pic.twitter.com/BveeHnNGxI— Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) 20 марта 2019 г.
Позже жена бойца заявила, что ее супруг называл себя Иисусом Христом.
Ранее сообщалось, Макгрегор поддержал Фергюсона после слухов о его психических проблемах.