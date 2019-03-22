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Вита Семеренко: Благодаря "золоту" Пидручного мы смогли завоевать "бронзу"

Вита Семеренко: Благодаря "золоту" Пидручного мы смогли завоевать "бронзу"
22:34 Пт, 22 Март 2019 Телеграф

Новости спорта: За золото чемпионата мира Пидручный «выставлялся» уже в Хольменколлене.

Украинская биатлонистка Вита Семеренко прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Она заняла 28-е место, не совершив ни одного промаха.

«На „стойке“ я немножко не поверила в свой ноль, и меня просто затрясло. Пожалуй, быстрее было бы пробежать штрафной круг, чем простоять там. Приятно, конечно, что два нуля, но в спринте столько выцеливать нельзя.

В течение всего сезона были неудачи, поэтому трудно сейчас поверить в свои силы. Ещё присутствует небольшое волнение, с ним трудно бороться», — цитирует Семеренко Biathlon.com.ua.

Украинки завоевали "бронзу" в эстафете на чемпионате мира по биатлону

Вита также рассказала, как отреагировала на завоевание бронзы чемпионата мира в эстафете.

«После медали настроение было классным! Всё же бронза! Сравниваю её с медалью в Сочи, потому что она для нас была очень-очень тяжёлой. В течение всего сезона, все видели: у нас не получалось, выше седьмого места в этом году мы в эстафетах не поднимались, и здесь — третье место! Я только через сутки-двое начала осознавать, что у нас бронза. Она и сейчас лежит у меня на столе, но всё равно до конца не верится, что на чемпионате мира мы взяли эту долгожданную медаль.

Мы сразу в Эстерсунде распили шампанское, Димка Пидручный уже здесь за своё золото „выставлялся“, поэтому мы свои медали отпраздновали! Его надо поблагодарить, потому что это благодаря Диме и его результату мы поверили, что сможем, что мы — сильная команда и нам по силам бороться за пьедестал», — сказала Семеренко.

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Вита Семеренко, Биатлон, Новости спорта, Дмитрий Пидручный.
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