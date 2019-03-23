Йоханнес Бе повторил рекорд Мартена Фуркада

Новости спорта: Йоханнес Бё повторил рекорд Мартена Фуркада по количеству побед за сезон.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё повторил достижение француза Мартена Фуркада по количеству одержанных побед в одном сезоне.

Сегодняшнюю спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) он завершил с более чем полуминутным преимуществом над итальянцем Лукасом Хофером, который стал вторым. Эта победа стала для 25-летнего биатлониста 14-й в текущем сезоне. Превзойти достижение легендарного француза Бё-младший будет иметь возможность уже в субботу, 23 марта, когда пройдёт гонка преследования. В воскресенье состоится заключительная гонка этапа в Хольменколлене и всего сезона — масс-старт.

На чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция), который завершился на прошлой неделе, Бё завоевал четыре золотые медали и одну серебряную.