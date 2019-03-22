Биатлон. Мужская сборная Украины заняла 10-е место в Кубке наций

По итогам спринтерской гонки на заключительном этапе кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) мужская сборная России по биатлону заняла четвёртое место в Кубке наций сезона-2018/19. Победила команда Норвегии. Второй стала Франция. Третье место заняла Германия.
Сборная Украины замкнула 10-ку лучших команд рейтинга.
Кубок мира. Кубок наций
Мужчины. После 23 гонок из 23
1. Норвегия – 8147
2. Франция – 7598
3. Германия – 7447
4. Россия – 7110
5. Австрия – 6779
6. Италия – 6281
7. Швеция – 6185
8. Чехия – 6019
9. Швейцария – 5413
10. Украина – 5391
11. Болгария — 4837
12. Беларусь — 4615
13. Словения — 4559
14. Канада — 4440
15. США — 4419.