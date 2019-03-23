Биатлон. Где и когда смотреть гонки преследования 23.03.2019

Новости спорта: Сегодня, 23 марта, на последнем этапе Кубка мира по биатлону состоятся 2 гонки преследования.

В 16.00 по киевскому времени на старт 10-километровой дистанции с четырьмя огневыми рубежами выйдут 60 биатлонисток, а в 18.15 на 12,5-километровой трассе будут сражаться 60 биатлонистов. В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA Перший".

В женском преследовании Украину представят Вита Семеренко (28-й стартовый номер; отставание от лидера 1 минута 29 секунд), Яна Бондарь (48; 1.58), Валя Семеренко (55; 2.08) и Анастасия Меркушина (57; 2.10), а в мужском - чемпион мира в этой дисциплине Дмитрий Пидручный (29; 1.35) и Артем Прима (40; 1.59).

Этап Кубка мира в Холменколлене завершится 24 марта гонками с массовым стартом, которые заполнят официальный календарь сезона 2018/19.