Киев может принять чемпионат мира по мини-футболу

Новости спорта: Мэр Киева Виталий Кличко встретился с руководителями всемирной федерации мини-футбола (WMF) и обсудил возможность проведения чемпионатов мира среди мужчин и женщин в Киеве в 2021 году.

Именно заявка Киева попала в финальный этап отбора вместе с заявкой Дакара (Сенегал). Окончательное голосование по определению города-хозяина чемпионата исполнительный комитет WMF проведет 30 июня этого года.

«Киев - очень приветливый и красивый город. С каждым годом к нам приезжает все больше туристов, происходит все больше масштабных мероприятий - культурных, спортивных. Мы обновляем инфраструктуру столицы. В частности, и спортивную - обустраиваем футбольные поля, открываем новые стадионы, спортивные школы, устанавливаем спортивные площадки в парках и зонах отдыха», - отметил Виталий Кличко.

Репетицией чемпионата мира может стать турнир по мини-футболу на Кубок мэра Киева - 2019 с участием команд Великобритании, Швейцарии, Ирландии, Молдовы и Украины, который запланирован на 24-26 мая этого года.

Во время встречи Филипп Джуда - президент всемирной федерации мини-футбола и Зорица Хофман - генеральный секретарь всемирной федерации мини-футбола вручили мэру Виталию Кличко золотую бутсу.

Напомним, летом 2018 Киев принял чемпионат Европы по мини-футболу. Именно удачное проведение этого турнира позволило Киеву подать заявку на проведение чемпионата мира по мини-футболу в 2021 году.