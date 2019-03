Биатлон: результаты женской гонки преследования в Хольменколлене 23.03.2019

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина стала победительницей гонки преследования на 12,5 км на финальном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Второе место заняла немка Денизе Херрман. Тройку призёров замкнула представительница Швеции Ханна Эберг.

Украинские биатлонистки не показали высоких результатов.

Make that back to back victories for Anastasiya Kuzmina who dominates the pursuit here in #HOL19!



