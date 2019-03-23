Биатлон: результаты мужской гонки преследования в Холменколлене

Новости спорта: Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Холменколлене, Пидручный замкнул топ-30

Сегодня в Холменколлене состоялась мужская гонка преследования на дистанции 12,5 километров.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бе, который опередил своего брата Тарьей на 13,9 секунды. Отметим, что Йоханнес стартовал первым, ведь выиграл спринт. На третьем месте финишировал представитель Германии Арнд Пайффер.

Украину в персьюте представляли два биатлониста — Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Пидручный, победивший в данной дисциплине на чемпионате мира, не сумел улучшить позиции и завершил гонку 30-м. Прима же допустил 7 промахов и финишировал на 49-м месте.

Напомним, что сегодня также состоялась женская гонка преследования, в которой первенствовала словачка Анастасия Кузьмина. Лучшей среди украинок стала Вита Семеренко, финишировавшая на 30-й позиции.

Результаты гонки:

1. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+2+0+1) 32:15,6

2. Тарьей Бе (Норвегия, 0+0+0+1) +13.9

3. Арнд Пайффер (Германия, 0+0+1+0) +18.2

4. Феликс Ляйтнер (Австрия, 0+0+0+0) +22.1

5. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия, 0+0+1+1) +51.1

6. Лукас Хофер (Италия, 0+0+2+1) +57.1

…

30. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1+0+2) +2:52.2

49. Артем Прима (Украина, 1+3+2+1) +5:38.6

Завтра мужчины будут соревноваться в масс-старте. Начало гонки в 17:30 по киевскому времени.