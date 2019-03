Бе побил уникальный рекорд Фуркада

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе побил рекорд пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада по количеству личных побед в одном сезоне Кубка мира.

Йоханнес стал победителем гонки преследования у мужчин на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).

Одержав победу, 25-летний биатлонист записал на свой счет 15-й выигрыш в сезоне и побил рекорд француза, в активе у которого 14 успешных гонок.

No one has done it before, it's a 15th season win for @7ohannesbo #HOL19 pic.twitter.com/nu5Z6fY8Wb