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Бе побил уникальный рекорд Фуркада

Бе побил уникальный рекорд Фуркада
20:49 Сб, 23 Март 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Норвежец одержал 15 побед в текущем сезоне Кубка мира.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе побил рекорд пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада по количеству личных побед в одном сезоне Кубка мира.

Йоханнес стал победителем гонки преследования у мужчин на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).

Одержав победу, 25-летний биатлонист записал на свой счет 15-й выигрыш в сезоне и побил рекорд француза, в активе у которого 14 успешных гонок.

Ранее в рамках этого же этапа Кубка мира состоялась гонка преследования среди женщин, в которой первое место заняла представительница Словакии Анастасия Кузьмина. Лучшей среди украинок стала Вита Семеренко, финишировавшая на 30-й позиции.

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Биатлон, Новости биатлона, Йоханнес Бё.
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