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UFC Fight Night 148: Результаты боев

UFC Fight Night 148: Результаты боев
07:22 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер UFC

Новости спорта: В ночь с 24 на 25 марта (время киевское) в Нэшвилле (штат Теннесси, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 148.

Главным его событием стал поединок в полусреднем весе, в котором силами померились Стивен Томпсон и Энтони Петтис. Бой завершился во втором раунде, когда Петтис мощным ударом правой рукой отправил соперника в нокаут.

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Стивен Томпсон — Энтони Петтис — победа Петтиса нокаутом во втором раунде

Кёртис Блейдс — Джастин Уиллис — победа Блейдса единогласным решением судей

Джон Макдесси — Хесус Пинедо — победа Макдесси единогласным решением судей

Жюссьер Формига — Дэйвесон Фигейредо — победа Формиги единогласным решением судей

Луис Пенья — Стивен Петерсон — победа Пеньи единогласным решением судей

Мэйси Барбер — Джей Джей Олдрич — победа Барбера техническим нокаутом во втором раунде.

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Все по теме:

MMA, UFC, Смешанные единобортсва, UFC Fight Night 148.
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