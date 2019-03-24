UFC Fight Night 148: Результаты боев

Главным его событием стал поединок в полусреднем весе, в котором силами померились Стивен Томпсон и Энтони Петтис. Бой завершился во втором раунде, когда Петтис мощным ударом правой рукой отправил соперника в нокаут.
UFC Fight Night 146. Основной кард
Стивен Томпсон — Энтони Петтис — победа Петтиса нокаутом во втором раунде
Кёртис Блейдс — Джастин Уиллис — победа Блейдса единогласным решением судей
Джон Макдесси — Хесус Пинедо — победа Макдесси единогласным решением судей
Жюссьер Формига — Дэйвесон Фигейредо — победа Формиги единогласным решением судей
Луис Пенья — Стивен Петерсон — победа Пеньи единогласным решением судей
Мэйси Барбер — Джей Джей Олдрич — победа Барбера техническим нокаутом во втором раунде.