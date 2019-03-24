Брайс Митчелл - Бобби Моффет - лучший бой UFC Fight Night 148

По его завершении руководство промоушена традиционно раздало бонусы ряду бойцов. Так, лучшим поединком вечера была признана встреча Брайса Митчелла и Бобби Моффета, которая прошла в андеркарде. Митчелл победил единогласным решением судей и сохранил «0» в графе поражений. За яркую схватку оба бойца были удостоены бонуса в размере $ 50 тыс.
Чек на такую же сумму получила Рэнда Маркос, победившая удушающим приёмом экс-чемпионку Invicta FC Анджелу Хилл. Эта победа была признана выступлением вечера.
Ещё одним выступлением вечера была признана досрочная победа Энтони Петтиса над Стивеном Томпсоном, отправившего соперника в глубокий нокаут в конце второго раунда. Петтис также получил $ 50 тыс., сообщает Sherdog.