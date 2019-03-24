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Брайс Митчелл - Бобби Моффет - лучший бой UFC Fight Night 148

Брайс Митчелл - Бобби Моффет - лучший бой UFC Fight Night 148
09:33 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: В ночь на 24 марта (время киевское) в Нэшвиле (штат Теннесси, США) состоялся турнир по ММА UFC Fight Night 148.

По его завершении руководство промоушена традиционно раздало бонусы ряду бойцов. Так, лучшим поединком вечера была признана встреча Брайса Митчелла и Бобби Моффета, которая прошла в андеркарде. Митчелл победил единогласным решением судей и сохранил «0» в графе поражений. За яркую схватку оба бойца были удостоены бонуса в размере $ 50 тыс.

Чек на такую же сумму получила Рэнда Маркос, победившая удушающим приёмом экс-чемпионку Invicta FC Анджелу Хилл. Эта победа была признана выступлением вечера.

UFC Fight Night 148: Результаты боев

Ещё одним выступлением вечера была признана досрочная победа Энтони Петтиса над Стивеном Томпсоном, отправившего соперника в глубокий нокаут в конце второго раунда. Петтис также получил $ 50 тыс., сообщает Sherdog.

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MMA, Смешанные единоборства, UFC, Новости ММА, UFC Fight Night 148, Брайс Митчелл - Бобби Моффет.
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