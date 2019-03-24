Биатлон. Вирер выиграла малый "Хрустальный глобус" в зачете гонок преследования

Вирер набрала 327 очков. Второй стала норвежка Марте Рёйселанд (312). Третье место заняла представительница Словакии Анастасия Кузьмина (309), выигравшая заключительную гонку преследования в сезоне.
Лучшая из украинок Анастасия Меркушина заняла 34-е место (77 балла).
Кубок мира. Зачёт гонок преследования
После 8 гонок из 8
1. Доротея Вирер (Италия) – 327 баллов.
2. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 312.
3. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 309.
4. Лиза Виттоцци (Италия) – 301.
5. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 286…