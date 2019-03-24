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Хоккей: матчи финальной серии начнутся 2 апреля

Хоккей: матчи финальной серии начнутся 2 апреля
16:00 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Стал известен первый участник финала плей-офф Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.

После пятого полуфинального поединка между «Донбассом» и «Белым Барсом», в котором дончане одержали крупную победу со счетом 8:1, стал известен первый финалист плей-офф Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.

Таким образом «Донбасс» получает путёвку в финал плей-офф и теперь ждёт своего соперника, который определится в ходе заключительных матчей полуфинальной серии между «Днепром» и «Кременчуком».

Отметим, что в связи с привлечением в период президентских выборов (31 марта) максимально возможного количества правоохранителей для охраны избирательных бюллетеней во время их перевозки и хранения на участках, обеспечения общественной безопасности и порядка возле избирательных участков, финальная серия плей-офф УХЛ-Пари-Матч стартует 2 апреля.

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Отметим, что финал второго этапа чемпионата стартует 2 и 4 апреля в Дружковке, а третий и четвёртый матчи пройдут 7 и 9 апреля на домашней арене противника дончан. В случае надобности, пятый, шестой и седьмой матчи будут проведены 12, 15 и 18 апреля.

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Хоккей, Новости спорта, УХЛ.
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