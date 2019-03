Биатлон: результаты мужского масс-старта в Холменколлене 24.03.2019

Завершился девятый этап Кубка мира и сезон 2018/19 мужской гонкой с массовым стартом, где Украину представлял только Дмитрий Пидручный. Наш капитан допустил только один промах на 20 мишенях, однако на лыжне был очень медленным и финишировал 19-м.

Главной интригой гонки была судьба последнего Малого хрустального глобуса, на завоевание которого имели равные шансы Йоханнес Бё и Кантен Фийон Майе. Впрочем, интрига эта длилась не долго, француз не мог составить конкуренцию ни на лыжне, ни на рубежах. Бё-младший закрыл все мишени и оформил золотой хет-трик. В этот раз 25-летний норвежец финишировал не только с флагом, а и в шапке викинга!

Кроме лучшего биатлониста сезона 2018/19 места на пьедестале почета по итогам масс-старта заняли два представителя Германии: Арнд Пайффер с чистой стрельбой в активе занял второе место, а Бенедикт Долль смог финишировать третьим после двух незакрытых мишеней.

Join us now for what will be the last flower ceremony of this season! And it seems kind of right that @7ohannesbo is on of the podium for one last time! #HOL19



