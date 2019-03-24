Биатлон: результаты мужского масс-старта в Холменколлене 24.03.2019

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18:45 Вс, 24 Март 2019 Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинский биатлонист не закрыл одну мишень в последней гонке сезона.

Завершился девятый этап Кубка мира и сезон 2018/19 мужской гонкой с массовым стартом, где Украину представлял только Дмитрий Пидручный. Наш капитан допустил только один промах на 20 мишенях, однако на лыжне был очень медленным и финишировал 19-м.

Главной интригой гонки была судьба последнего Малого хрустального глобуса, на завоевание которого имели равные шансы Йоханнес Бё и Кантен Фийон Майе. Впрочем, интрига эта длилась не долго, француз не мог составить конкуренцию ни на лыжне, ни на рубежах. Бё-младший закрыл все мишени и оформил золотой хет-трик. В этот раз 25-летний норвежец финишировал не только с флагом, а и в шапке викинга!

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Кроме лучшего биатлониста сезона 2018/19 места на пьедестале почета по итогам масс-старта заняли два представителя Германии: Арнд Пайффер с чистой стрельбой в активе занял второе место, а Бенедикт Долль смог финишировать третьим после двух незакрытых мишеней.

Результаты гонки:

1. Йоханнес Тингнес Бё (0+0+0+0) 37:25,6

2. Арнд Пайффер (0+0+0+0) +19,2

3. Бенедикт Долль (1+0+0+1) +38,0

...

19. Дмитрий Пидручный (0+0+0+1) +2:03,0

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Биатлон, Новости спорта, Дмитрий Пидручный, Йоханнес Бё.
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