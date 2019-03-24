Днепр сравнял счет в полуфинале плей-офф УХЛ

Новости спорта: Клуб из Херсона победил 2:1, счет в полуфинальной серии - 3:3.

В шестом матче полуфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги (УХЛ) «Днепр» (Херсон) обыграл на своей площадке «Кременчуг» 2:1 и сравнял счет в серии 3:3.

После двух периодов счет в матче был ничейным 1:1. Гриценко вывел гостей вперед, но Дунаев восстановил равновесие. В заключительной трети игры Белоусов реализовал большинство и принес «Днепру» победу 2:1.

Таким образом, счет в серии «Кременчуг» - «Днепр» снова ничейный 3:3. Решающий матч №7 сыграют 27 марта в Кременчуге.

Напомним, первым финалистом плей-офф УХЛ стал «Донбасс», который обыграл в серии «Белый Барс» 4:1. Финальная серия стартует 2 апреля на площадке «Донбасса» в Дружковке.