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Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА

Уайт прокомментировал завершение карьеры Макгрегора в ММА

Уайт прокомментировал завершение карьеры Макгрегора в ММА
10:17 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Глава UFC отреагировал на завершение карьеры Конора.

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал решение ирландского бойца Конора Макгрегора завершить карьеру в смешанных единоборствах.

"У него хватает денег, чтобы завершить карьеру. Это правильное решение. На его месте я бы поступил также. Он уходит из боев, но не перестанет работать. Виски займет его, и я уверен, что у него найдутся другие вещи, над которыми он будет продолжать работать

Следить за Конором было очень весело. Он достиг невероятных результатов в этом виде спорта. Я счастлив за него и с нетерпением хочу увидеть его успех за пределами октагона", - приводит слова Уайта ESPN.

Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА

Напомним, экс-чемпион UFC Конор Макгрегор объявил об уходе из MMA 26 марта.

Конор в своей профессиональной карьере провел 25 боев. На его счету 21 победа и четыре поражения.

Еще неделю назад ирландец заявлял, что готов вернуться в октагон. Он даже успел анонсировать свое возвращение на июль.

Позже появилась информация, что Макгрегор хочет провести реванш с Флойдом Мейвезером по правилам бокса.

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Дана Уайт, UFC, Конор Макгрегор, Новости UFC.
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