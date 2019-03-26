Украинская биатлонистка: Хочу забыть, что такое биатлон

Новости спорта: Украинская биатлонистка поблагодарила болельщиков за поддержку и крутую атсмосферу.

Украинская биатлонистка Юлия Журавок, вернувшись на родину после длительного сезона 2018/19, поделилась впечатлениями с журналистами:

«Ох, ну наконец-то, я приехала домой. Очень рада этому. Спасибо большое болельщикам, которые так встретили нас, поддержали, такая крутая атмосфера. Планов пока каких-то не строю, просто хочу морально и физически отдохнуть. Мне было очень тяжело психологически, когда я выступала на Кубке IBU, затем резко должна была ехать на Кубок мира. Конечно, это все было во благо команды, и я с радостью это делала, лишь бы быть полезной.

Да, я хочу еще много работать над ходом и стрельбой, чтобы развиваться дальше, как спортсмен, и быть конкурентоспособной. Но вот сейчас, честно, хочу просто пару недель отдохнуть и забыть, что такое биатлон (смеется). Хочу побыть с семьей и провести время с друзьями. Именно это в будущем поможет обрести новые силы для работы».