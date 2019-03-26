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Форма украинских спортсменов будет с национальной символикой

Форма украинских спортсменов будет с национальной символикой
16:05 Вт, 26 Март 2019 Телеграф УНИАН

Новости спорта: Министр молодежи и спорта Игорь Жданов поручил закупать спортивную форму только с национальной символикой.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта со ссылкой на соответствующее поручение главы ведомства.

Как отмечается, документ издан с целью определения национальной символики на спортивной форме и идентификации отдельных национальных сборных команд Украины, участвующих в отдельных международных спортивных соревнованиях по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

В поручении, в частности, отмечается, что ГУ «Укрспортобеспечение» должно предусмотреть при закупке спортивной формы обязательное размещение на ней национальной символики - малого герба, флага Украины и др.

«Своим поручением - обязал на постоянной основе осуществлять закупку формы для спортсменов и официальных делегаций национальных сборных команд Украины по олимпийским и неолимпийским видам спорта только при условии, что: на парадной спортивной форме общего назначения должен быть обязательно размещен малый государственный герб Украины, надпись UKRAINE, государственный флаг Украины; на спортивной форме специального назначения размещается соответствующая символика с учетом этого поручения, специфики вида спорта, предложений национальных спортивных федераций и требований международных федераций», - подчеркнул Жданов.

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Он отметил, что выступления и победы украинских спортсменов на международной арене должны четко идентифицироваться со страной, которую они представляют.

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Игорь Жданов, Новости спорта, Министерство спорта, Спортивная форма.
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