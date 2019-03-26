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Люксембург - Украина: видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

Люксембург - Украина: видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020
07:33 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Вашему вниманию обзор матча Люксембург - Украина.

Сборная Украины победила во втором матче отбора на Евро-2020.

Украинцы в гостях обыграли Люксембург (2:1).

На 34-й минуте счет в матче открыл Давид Тюрпель. На 40-й минуте Виктор Цыганков замкнул передачу Александра Зинченко.

Во втором тайме Андрей Шевченко сделал замены - вышел второй форвард Яремчук, Караваев. Правда, вместо игрока Зари пришлось выпускать Буяльского из-за травмы.

В добавленное время мяч в свои ворота срезал полузащитник сборной Люксембурга Родригес.

Сборная Украины вырвала победу у Люксембурга в добавленное время

Люксембург — Украина 1:2

Голы: Тюрпель, 34 — Цыганков, 40, Родригес, 90+3 (в свои ворота).

Люксембург: Морис — Янс, Шано, Мальже, Карлсон — Родригес, Баррейру, К. Мартинс, О. Тилль (Мутш, 90+2) — В. Тилль (Бенси, 74), Тюрпель.

Украина: Пятов — Бутко (Караваев, 79, Буяльский, 87), Бурда, Матвиенко, Миколенко — Цыганков, Зинченко, Малиновский, Безус (Яремчук, 64), Коноплянка — Мораес.

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