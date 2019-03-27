Скачать
Среда, 27.03.2019
Шахтер в контрольном матче разгромил Олимпик
Шахтер в контрольном матче разгромил Олимпик
Отбор Евро-2020: результаты матчей 26 марта (Видео)
Отбор Евро-2020: результаты матчей 26 марта (Видео)
Мораес прокомментировал скандал вокруг матчей с Португалией и Люксембургом
Мораес прокомментировал скандал вокруг матчей с Португалией и Люксембургом
Официально: Сачко покинул Ворсклу
Официально: Сачко покинул Ворсклу

"Это трюк": в команде Нурмагомедова не верят в уход Макгрегора

"Это трюк": в команде Нурмагомедова не верят в уход Макгрегора
12:06 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Команде Хабиба безразличны любые решения ирландца.

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (27-0) Ризван Магомедов заявлениям ирландца Конора Макгрегора (21-4) об отставке.

"Честно говоря я о нем вообще не думал. Нас вообще не волнует, что он там делает. Хочет заканчивает, хочет нет, мы не думаем ни о нем, ни о реванше. Это ему реванш нужен. Для нас это большой новостью не является.

Он неоднократно заявлял о своем выходе на пенсию. Думаю, это очередной трюк, чтобы привлечь к себе внимание. А так, что на самом деле там происходит, не знаю.

Нас это не расстроило, это пройденный этап. Мы все свое доказали. Даже, если бы он остался и дрался, то должен был заслужить право на реванш. Но об этом пока и речи не идет", - приводит слова Магомедова 360tv.ru.

Напомним, в Ирландии Макгрегора подозревают в совершении сексуального насилия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Люксембург и Португалия хотят пересмотреть результаты матчей с Украиной
02 Цыганык: Португалия и Люксембург не подавали жалобу в УЕФА
03 Михайличенко не согласен с натурализацией Мораеса
04 Люксембург требует засчитать сборной Украины техническое поражение
05 Владимир Кличко: Я чувствую себя молодым
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь