"Это трюк": в команде Нурмагомедова не верят в уход Макгрегора

Новости спорта: Команде Хабиба безразличны любые решения ирландца.

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (27-0) Ризван Магомедов заявлениям ирландца Конора Макгрегора (21-4) об отставке.

"Честно говоря я о нем вообще не думал. Нас вообще не волнует, что он там делает. Хочет заканчивает, хочет нет, мы не думаем ни о нем, ни о реванше. Это ему реванш нужен. Для нас это большой новостью не является.

Он неоднократно заявлял о своем выходе на пенсию. Думаю, это очередной трюк, чтобы привлечь к себе внимание. А так, что на самом деле там происходит, не знаю.

Нас это не расстроило, это пройденный этап. Мы все свое доказали. Даже, если бы он остался и дрался, то должен был заслужить право на реванш. Но об этом пока и речи не идет", - приводит слова Магомедова 360tv.ru.

Напомним, в Ирландии Макгрегора подозревают в совершении сексуального насилия.