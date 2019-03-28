Нурмагомедов будет защищать титул в сентябре

Новости спорта: Дэна Уайт сообщил, что российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом UFC в легком весе, будет защищать титул в сентябре 2019 года.

"Хабиб вернётся в сентябре. Сейчас он отбывает дисквалификацию, затем у него будет Рамадан. Он вернётся после этого", — приводит слова Уайта MMA News.

Россиянин стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. В октябре 2018 года Нурмагомедов провёл титульный бой с Конором Макгрегором. Россиянин, победив ирландца, спровоцировал потасовку.

Тогда Нурмагомедов покинул октагон и набросился на одного из тренеров соперника. Члены команды Хабиба напали на самого Макгрегора. В результате россиянин был отстранён на девять месяцев, его дисквалификация истекает в 6 июля.