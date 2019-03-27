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Симон Фуркад объяснил неудачные результаты Мартена

Симон Фуркад объяснил неудачные результаты Мартена
20:15 Ср, 27 Март 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Французский биатлонист Симон Фуркад прокомментировал неудачные выступления своего брата Мартена в минувшем сезоне.

«Я думаю, Мартен хорошо подготовился, но в начале сезона оказалось, что его уровень несколько упал, и он не до конца понял, почему. И он довольно быстро решил закончить сезон, потому что был не удовлетворён своим уровнем и большой разницей между летом и зимой.

Я думаю, основная не проблема, а причина в том, что Мартен много тренируется, но сейчас он уже очень важная персона во Франции: ему приходится много работать со спонсорами, с медиа, а также в олимпийском оргкомитете «Париж-2024». Много дел – и, возможно, он устаёт от всего этого. Может быть, летом он не ощущал этого, но зимой это сказалось.

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Думаю, он принял правильное решение, и в следующем году он будет больше сосредоточен на тренировках и восстановится на все 100%», — сказал Фуркад в интервью Kalashnikov Media

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Биатлон, Мартен Фуркад, Новости биатлона, Симон Фуркад.
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