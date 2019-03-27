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Британскому бойцу UFC грозят увольнением из армии за участие в боях

Британскому бойцу UFC грозят увольнением из армии за участие в боях
21:45 Ср, 27 Март 2019 Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Британский боец UFC Джек Маршман может быть уволен из вооружённых сил Великобритании, если он продолжит выступать в смешанных единоборствах.

"Я получил официальное предупреждение от вооружённых сил Великобритании за участие в боях и невыполнение инструкций командования. Следующий бой приведёт к моему увольнению из рядов вооружённых сил.Но я в любом случае ухожу. 4 ноября будет 12 лет моей службы, так что я подписываю заявление об уходе.

Мой командир знал, что я буду драться, проблем не было. Но в итоге мне запретили проводить бой на турнире в Лондоне, и я получил текстовое сообщение от моего офицера полка о том, что не должен драться. Но я вышел в октагон. Я хочу быть в ММА. Я сражаюсь на высоком уровне, добрался до UFC, мне предложили новый контракт. Но пока я — солдат. Я профессиональный солдат и тренируюсь иначе, чем другие бойцы в ММА.

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Наша армия застряла в прошлом. ММА — непризнанный вид спорта. Если бы я был боксёром, то проблем бы не было. Но в ММА нет международных руководящих органов, и это несёт в себе сложности", — приводит слова Джека Маршмана MMAFighting.

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MMA, UFC, Новости ММА, Джек Маршман.
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