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Бойцы UFC Сехудо и Мораес проведут чемпионский бой в легчайшем весе

Бойцы UFC Сехудо и Мораес проведут чемпионский бой в легчайшем весе
13:20 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Ранее стало известно, что боец UFC Ти Джей Диллашоу провалил допинг-тест.

В результате американец добровольно сложил с себя полномочия чемпиона организации в легчайшем весе, оставив пояс вакантным.

Теперь же стало известно, что звание лучшего в легчайшем весе оспорят чемпион UFC в наилегчайшем весе Хенри Сехудо и первый номер рейтинга в категории до 61 кг Марлон Мораес.

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"Оба очень хотели этого боя. Кажется, с учётом всего произошедшего вокруг Диллашоу, это хороший поединок. В том же карде подерутся первый и второй номера наилегчайшего веса — Жуссиер Формига и Джозеф Бенавидес, и победитель этого боя будет претендентом на титул. А если в тот вечер что-то пойдёт не так, любой из них сможет кого-нибудь заменить", — приводит слова президента UFC Дэны Уайта MMAJunkie.

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MMA, UFC, Новости ММА, Ти Джей Диллашоу, Хенри Сехудо - Марлон Мораес.
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