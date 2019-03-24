Бойцы UFC Сехудо и Мораес проведут чемпионский бой в легчайшем весе

В результате американец добровольно сложил с себя полномочия чемпиона организации в легчайшем весе, оставив пояс вакантным.
Теперь же стало известно, что звание лучшего в легчайшем весе оспорят чемпион UFC в наилегчайшем весе Хенри Сехудо и первый номер рейтинга в категории до 61 кг Марлон Мораес.
Dana wants to book Cejudo/Moraes next#UFC pic.twitter.com/EQsYBbBgk5
— Jed I. Goodman (@jedigoodman) 24 марта 2019 г.
"Оба очень хотели этого боя. Кажется, с учётом всего произошедшего вокруг Диллашоу, это хороший поединок. В том же карде подерутся первый и второй номера наилегчайшего веса — Жуссиер Формига и Джозеф Бенавидес, и победитель этого боя будет претендентом на титул. А если в тот вечер что-то пойдёт не так, любой из них сможет кого-нибудь заменить", — приводит слова президента UFC Дэны Уайта MMAJunkie.