Бойцы UFC Сехудо и Мораес проведут чемпионский бой в легчайшем весе

В результате американец добровольно сложил с себя полномочия чемпиона организации в легчайшем весе, оставив пояс вакантным.

Теперь же стало известно, что звание лучшего в легчайшем весе оспорят чемпион UFC в наилегчайшем весе Хенри Сехудо и первый номер рейтинга в категории до 61 кг Марлон Мораес.

Dana wants to book Cejudo/Moraes next#UFC pic.twitter.com/EQsYBbBgk5

— Jed I. Goodman (@jedigoodman) 24 марта 2019 г.