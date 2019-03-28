В Украину возвращается трансляция UFC

Новости спорта: Возвращение UFC на украинские телеэкраны ожидается с лета.

В Украине возвращаются официальные трансляции самой популярной в мире серии турниров по смешанным единоборствам – UFC.

Как стало известно iSport.ua, одна из крупнейших международных спортивных телекомпаний Setanta Sports на днях купила права на показ UFC в Украине.

Транслировать поединки компания будет на своем запускающемся эфирном канале. В планах запустить спортивный канал с июля.

Setanta Sports базируется в Дублине, Ирландия, и владеет спортивными каналами в Великобритании, США, Канаде, Австралии и Азии.

С 2012 года была запущена специальная версия Setanta Sports Евразия вещающая на русском языке на территории 13 стран постсоветского пространства.

В 2017 году права на показ UFC в Украине купил канал 2+2, который показывал бои на протяжении двух лет.