Скачать
Четверг, 28.03.2019
Российских спортсменов лишили золотых медалей Олимпиады в Сочи
Российских спортсменов лишили золотых медалей Олимпиады в Сочи
Официально: Усик отказался от чемпионского пояса WBA
Усик - больше не чемпион мира
ФФУ о деле Мораеса: Просим болельщиков сохранять спокойствие
ФФУ о деле Мораеса: Просим болельщиков сохранять спокойствие
"Химик" и "Днепр" добыли победы в первых матчах плей-офф Суперлиги
"Химик" и "Днепр" добыли победы в первых матчах плей-офф Суперлиги

Назван следующий соперник Джона Джонса

Назван следующий соперник Джона Джонса
10:58 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Следующий бой Джонса состоится 6 июля в США.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс согласился провести защиту титула с Тиаго Сантосом. Об этом сообщает ESPN.

Источник утверждает, что этот поединок должен стать главным боем турнира UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США), который состоится 6 июля.

Напомним, 35-летний Сантос одержал 21 победу и потерпел шесть поражений. На данный момент бразилец занимает 3-ю строчку рейтинга полутяжеловесов UFC.

30 декабря 2018-го Джонс вернул титул чемпиона в полутяжелом весе, победив Александра Густафссона в главном поединке UFC 232. Спустя два месяца, 3 марта 2019-го американец защитил пояс в поединке с Энтони Смитом.

Гассиев сделал прогноз на бой Усик - Поветкин

Ранее Джонс заявил, что руководство UFC должно дать второй шанс тяжеловесу Стипе Миочичу, который проиграл титульный бой Даниэлю Кормье.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, Джон Джонс, UFC, Новости бокса, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Владимир Сидоренко: У Гвоздика есть "плюха"
02 Официально: Усик отказался от чемпионского пояса WBA
03 УЕФА открыл дело против сборной Украины по поводу Мораеса
04 Буатси: Джошуа является более значимой фигурой в мире бокса, нежели Альварес
05 Тренер Фьюри рассказал, когда состоится бой с Джошуа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь