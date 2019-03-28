Назван следующий соперник Джона Джонса

Новости спорта: Следующий бой Джонса состоится 6 июля в США.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс согласился провести защиту титула с Тиаго Сантосом. Об этом сообщает ESPN.

Источник утверждает, что этот поединок должен стать главным боем турнира UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США), который состоится 6 июля.

Напомним, 35-летний Сантос одержал 21 победу и потерпел шесть поражений. На данный момент бразилец занимает 3-ю строчку рейтинга полутяжеловесов UFC.

30 декабря 2018-го Джонс вернул титул чемпиона в полутяжелом весе, победив Александра Густафссона в главном поединке UFC 232. Спустя два месяца, 3 марта 2019-го американец защитил пояс в поединке с Энтони Смитом.

Ранее Джонс заявил, что руководство UFC должно дать второй шанс тяжеловесу Стипе Миочичу, который проиграл титульный бой Даниэлю Кормье.