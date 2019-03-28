Чемпион Украины по кикбоксингу погиб в ДТП

Новости спорта: Многократный чемпион Украины по кикбоксингу, чемпион Кубка Европы и Кубка мира Александр Власенко погиб в ДТП.

ДТП произошло 27 марта в Шевченковском районе Запорожья на перекрестке ул. Игоря Сикорского и ул. Виктора Духовченко в 19.20. Об этом сообщает Forpost.

“Автомобиль ЗАЗ-1103 "Славута" не разминулся с фурой. Легковушку буквально смяло под багатотонником, превратив машину в груду металлолома. В правоохранительных органах Forpost сообщили, что в результате столкновения водитель ЗАЗ погиб на месте происшествия. Из собственных источников нам также стало известно, что за рулем легковушки находился 18-летний студент Запорожского национального университета Александр Власенко. Юноша получил в результате аварии травмы, несовместимые с жизнью”, - говорится в сообщении.

Александр Власенко достиг значительных высот в кикбоксинге. Он является многократным чемпионом Украины по кикбоксингу, чемпионом Кубка Европы и Кубка мира.