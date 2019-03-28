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Российских спортсменов лишили золотых медалей Олимпиады в Сочи

Российских спортсменов лишили золотых медалей Олимпиады в Сочи
13:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Российские бобслеисты официально лишены золотых медалей Олимпиады-2014.

Российские бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло официально лишены золотых медалей Олимпиады-2014 в Сочи.

Об этом сообщает “Эхо Москвы”.

"Российские бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло официально лишены золотых медалей зимней Олимпиады в Сочи", - говорится в сообщении.

Исполком Международного Олимпийского комитета на своем заседании 28 марта принял решение перераспределить награды зимних Олимпийских игр 2014 года в бобслее. Таким образом, золотые медали в соревнованиях двухместных экипажей должны получить швейцарцы Беат Гефти и Алекс Бауманн, а в четверках “золото” перейдет к экипажу из Латвии.

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Напомним, осенью 2017 года дисциплинарная комиссия МОК признала пятерых российских бобслеистов, включая Зубкова и Воеводу, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав их результаты на Играх-2014 в Сочи и запретив им пожизненно участвовать в Олимпиадах. Позже Александр Зубков обжаловал свою дисквалификацию в Мосгорсуде и стал первым и единственным Олимпийским чемпионом на территории России.

Как сообщал Укринформ, Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о дисквалификации президента Федерации бобслея России Александра Зубкова до 18 декабря 2020 года.

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Все по теме:

Допинг, Олимпиада, Сочи-2014, Бобслей, ОИ 2014.
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