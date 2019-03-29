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Соннен прокомментировал завершение карьеры Макгрегора

Соннен прокомментировал завершение карьеры Макгрегора
08:16 Сегодня Телеграф

Новости спорта: "Американский гангстер" Чейл Соннен считает, что заявление ирландца связано с изнасилованием

Бывший ветеран UFC Чейл Соннен во время своего подкаста Bad Guy Inc назвал свою версию причин, которые подвигли Конора Макгрегора (21-4) на завершение карьеры.

«Я думаю, что уход Конора не похож на ситуации, когда покидают место, где у тебя отлично идут дела, и все счастливы. Я говорю о больших проблемах, которые до конца не известны публике. Думаю, в UFC намекнули Конору, что в связи с последними событиями, арестом, делом о сексуальном насилии – ему лучше отойти в сторону.

Понимаете, одно дело, когда газеты выходят с заголовками: «Боец UFC Конор Макгрегор обвиняется в чем-то», и другое – когда это просто «Конор Макгрегор». Некий парень, который отвечает только за себя. Который не привлекает ненужного внимания к большому бренду и не бросает на него тень.

Макгрегор готов к реваншу с Мейвезером

Помните ситуацию, когда бывший боец Bellator ограбил банк? Парень уже завязал со спортом, но по Bellator был нанесен удар по репутации. У Скотта Кокера из-за этой ситуации голова болела. Он решал кучу проблем. Возможно, Конор из духа товарищества и уважения к организации, которая для него столько сделала, просто решил взять паузу пока вся шумиха не уляжется».

Напомним, 26 марта Макгрегор объявил о завершении карьеры, и в тот же день стало известно, что его обвиняют в изнасиловании.

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MMA, UFC, Конор Макгрегор, Новости UFC, Чейл Соннен, Bad Guy Inc.
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