Украинский шахматист выиграл престижный турнир в Германии

Новости спорта: Украинский гроссмейстер Олег Романишин выиграл на фестивале в Германии.

Ветеран украинских шахмат 67-летний гроссмейстер Олег Романишин победил на 35-м фестивале в Бад-Верисхофене (Германия).

В девяти турах Романишин набрал 8 очков, что позволило ему опередить почти полторы сотни шахматистов, среди которых несколько гроссмейстеров, международных мастеров, мастеров ФИДЕ. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат Украины.

Напомним, Олег Романишин является победителем командного чемпионата мира 2001 года (в составе сборной Украины). В 1978 году он занимал 11 место в рейтинге лучших шахматистов мира. На протяжении 1976-1978 годов имел самый высокий рейтинг среди шахматистов Украины.