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Макгрегор "на пенсии" продолжает проводить спарринги

Макгрегор "на пенсии" продолжает проводить спарринги
14:23 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Ирландский боец ММА Конор Макгрегор, объявивший на днях об уходе из смешанных единоборств, выложил в "инстаграме" фотографии с тренировок.

Судя по фото, Макгрегор, решивший завершить карьеру, продолжает проводить спарринги.

"Провожу спаринги с кубинцами на пенсии", — написал в "инстаграме" Макгрегор

 
 
 
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Sparring Cubans in Miami in Retirement. Aché

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Многие бойцы ММА и специалисты не поверили словах Макгрегора, объявившего о завершении карьеры. Так, некоторые эксперты считают, что подобными словами Макгрегор попытался привлечь внимание к своей персоне.

Соннен прокомментировал завершение карьеры Макгрегора

Свой последний бой в UFC Макгрегор провёл в прошлом году. Тогда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову и не смог завоевать чемпионский пояс. После боя началась потасовка, из-за чего оба спортсмена были дисквалифицированы на длительные сроки. Макгрегор неоднократно говорил, что хотел бы провести с Нурмагомедовым бой-реванш.

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MMA, UFC, Новости ММА, Конор Макгрегор.
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