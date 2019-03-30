Макгрегор "на пенсии" продолжает проводить спарринги

Новости спорта: Ирландский боец ММА Конор Макгрегор, объявивший на днях об уходе из смешанных единоборств, выложил в "инстаграме" фотографии с тренировок.

Судя по фото, Макгрегор, решивший завершить карьеру, продолжает проводить спарринги.

"Провожу спаринги с кубинцами на пенсии", — написал в "инстаграме" Макгрегор

Посмотреть эту публикацию в Instagram Sparring Cubans in Miami in Retirement. Aché Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 28 Мар 2019 в 5:03 PDT

Многие бойцы ММА и специалисты не поверили словах Макгрегора, объявившего о завершении карьеры. Так, некоторые эксперты считают, что подобными словами Макгрегор попытался привлечь внимание к своей персоне.

Свой последний бой в UFC Макгрегор провёл в прошлом году. Тогда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову и не смог завоевать чемпионский пояс. После боя началась потасовка, из-за чего оба спортсмена были дисквалифицированы на длительные сроки. Макгрегор неоднократно говорил, что хотел бы провести с Нурмагомедовым бой-реванш.