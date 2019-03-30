Макгрегор "на пенсии" продолжает проводить спарринги

Судя по фото, Макгрегор, решивший завершить карьеру, продолжает проводить спарринги.
"Провожу спаринги с кубинцами на пенсии", — написал в "инстаграме" Макгрегор
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Многие бойцы ММА и специалисты не поверили словах Макгрегора, объявившего о завершении карьеры. Так, некоторые эксперты считают, что подобными словами Макгрегор попытался привлечь внимание к своей персоне.
Свой последний бой в UFC Макгрегор провёл в прошлом году. Тогда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову и не смог завоевать чемпионский пояс. После боя началась потасовка, из-за чего оба спортсмена были дисквалифицированы на длительные сроки. Макгрегор неоднократно говорил, что хотел бы провести с Нурмагомедовым бой-реванш.