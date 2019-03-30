Ти Джей Диллашоу исключен из рейтингов UFC

Новости спорта: В UFC опубликовали новые рейтинги организации во всех весовых категориях, а также в рейтинге P4P.

Главным изменением стало исключение из рейтингов Ти Джея Диллашоу. Экс-чемпион больше не входит ни в рейтинг легчайшего веса, ни в рейтинг P4P. Напомним, ранее он провалил допинг-тест и оставил пояс вакантным.

Ещё одним изменением в P4P стало возвращение туда Валентины Шевченко, которая теперь занимает 15-ю позицию.

Среди других изменений стоит отметить улучшение позиций бойца лёгкого веса Дональда Серроне, поднявшегося сразу на две позиции в рейтинге легковесов — седьмое место. А также прогресс полусредневеса Бена Аскрена, занимающего теперь пятое место.