Жданов: От сотрудничества между регионами и министерством выиграет украинский спорт

Новости спорта: Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов 29 марта с рабочим визитом посетил Ривненскую область.

Чиновник встретился с председателем Ривненской ОГА Алексеем Муляренко, с которым обсудил состояние развития физической культуры и спорта в регионе, сообщили в пресс-службе Минмолодежьспорта.

Речь, в частности, шла о перспективах программы строительства дворцов спорта, вопросов финансирования развития спортивной инфраструктуры. Министр отметил, что на нынешней неделе правительством приняло соответствующие постановления о субвенции таких программ.

"Вместе мы способны сделать много положительных дел для развития физической культуры и спорта на Ривненщине. Безусловно, от такого конструктивного сотрудничества между регионами и профильным министерством в выигрыше будет весь украинский спорт", - подчеркнул чиновник.

Игорь Жданов ознакомился с ходом реконструкции стадиона "Авангард" в Ривном, который долгое время был главным спортивным сооружением области. На реконструкцию сессией Ривненского городского совета было выделено первые 50 млн грн. Общая стоимость работ составляет 200 млн грн. Сейчас идет демонтаж металлических и железобетонных конструкций арены.

Планируется, что уже в 2021 году "Авангард" будет вновь принимать соревнования. На стадионе обустроят 13 тысяч мест для зрителей, футбольное поле, 8 беговых дорожек, легкоатлетический манеж, места для комментаторов, VIP-персон, флеш-интервью, пресс-конференций и др.