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Женская сборная Украины по биатлону лишилась тренера

Женская сборная Украины по биатлону лишилась тренера
01:12 Сегодня Телеграф Фото: biathlon.com.ua

Новости спорта: Старший тренер женской сборной Украины Андрей Прокунин покидает пост наставника команды.

Решение было принято по итогам состоявшегося сегодня тренерского совета. Об этом сам российский специалист сообщил в комментарии сайту biathlon.com.ua

- Хочу сообщить, что с сегодняшнего дня я не являюсь старшим тренером женской сборной Украины. Тот формат работы, который был предложен федерацией, не устраивает меня, как тренера. Я хочу расти, развиваться, но в связи с тем, что многие спортсменки находятся на индивидуальной подготовке с личными тренерами, я не вижу возможности для самореализации. Поэтому я принял решение оставить эту должность, и дать возможность реализоваться в этой роли другим специалистам.

При этом хочу поблагодарить всех тренеров, которые со мной работали, всех девчонок и функционеров федерации. Также спасибо Министерству молодежи и спорта Украины в лице государственного тренера Евгения Федоровича Колупаева, который создал все условия для того, чтобы команда могла полноценно работать. Отдельные слова благодарности президенту федерации Владимиру Михайловичу Брынзаку, поскольку я понимаю, что приглашение меня на эту должность было смелым шагом с его стороны, поскольку мой паспорт на протяжении всего периода работы очень многим не давал покоя. И в какой-то момент это все равно должно было случиться.

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Но я ухожу на хорошей волне. У нас есть медали чемпионата мира и Европы, и надеюсь, команда будет прогрессировать и дальше. Я ни в коем случае не сжигаю мосты и не говорю прощай. Этот год обогатил меня, как тренера дополнительным опытом и я, в свою очередь попытался дать команде все, что мог в этой ситуации. Спасибо всем за работу!

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Биатлон, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Андрей Прокунин.
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