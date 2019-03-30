CAS изменил даты начала дисквалификации украинских легкоатлеток Повх и Земляк

Новости спорта: Олеся Повх и Ольга Земляк смогут вернуться в большой спорт на год раньше.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне изменил даты начала дисквалификаций украинских бегуний на спринтерские дистанции Ольги Земляк и Олеси Повх, сообщается в пресс-релизе CAS.

В марте 2018 года Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) за нарушение антидопинговых правил дисквалифицировала Земляк на восемь лет и Повх на четыре года. Отсчет срока дисквалификации спортсменок был назначен с 3 августа 2017 года.

После слушаний по апелляциям украинских легкоатлеток CAS оставил решение ФЛАУ в силе, изменив начало срока отстранения. Дисквалификация Земляк начинается 5 июля 2016 года, а Повх – 15 июня 2016 года, с момента взятия допинг-проб. Таким образом, спортсменки могут вернуться на год раньше изначального срока.

Напомним, сообщение о начале расследования относительно потенциального нарушения антидопинговых правил Повх и Земляк получили от Подразделения легкоатлетической этики IAAF (Athletics Integrity Unit). В образцах сыворотки крови спортсменок был обнаружен аномально высокий уровень тестостерона. Независимые эксперты сделали вывод, что такие результаты анализов можно объяснить не иначе как внешним вмешательством.