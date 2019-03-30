Биатлон: появился предварительный календарь следующего сезона

Официальный сайт Международного союза биатлонистов опубликовал предварительный календарь Кубка мира сезона-2019/20.
Биатлон. Календарь Кубка мира—2019/20
Первый этап
1-8 декабря — Эстерсунд, Швеция.
Второй этап
12-15 декабря — Хохфильцен, Австрия.
Третий этап
16-22 декабря — Анси, Франция.
Четвёртый этап
6-12 января — Оберхоф, Германия.
Пятый этап
13-19 января — Рупольдинг, Германия.
Шестой этап
20-26 января — Поклюка, Словения.
Седьмой этап
2-8 марта — Нове-Место, Чехия.
Восьмой этап
9-15 марта — Контиолахти, Финляндия.
Девятый этап
16-22 марта — Хольменколлен, Норвегия.
Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Антхольце (Италия) 12-23 февраля 2020 года. Чемпионат мира по летнему биатлону состоится в Раубичах (Беларусь) 21-25 августа 2019 года.
Чемпионат Европы пройдёт в Отепя (Эстония) 25 февраля — 1 марта 2020 года.
Напомним, Месси назвал лучших футболистов мира.