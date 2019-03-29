Месси назвал лучших футболистов мира

Новости спорта: Форвард Барселоны Лионель Месси рассказал об отношении к Криштиану Роналду.

Прошлым летом португальский форвард Криштиану Роналду перебрался из мадридского Реала в туринский Ювентус. Но, как оказалось, не только фанаты "сливочных" скучают по Криштиану.

"Было приятно играть против Криштиану, даже если это было трудно", — рассказал Месси в интервью Club 947FM. - "Мне нравилось выигрывать кубки, когда он был в Мадриде. Было бы хорошо, если бы он все еще играл в чемпионате Испании".

Кроме того, Месси рассказал, кого считает лучшими игроками в мире.

"Сегодня есть много очень хороших футболистов, Неймар, Мбаппе, Суарес, Азар, любой из них мог бы стать лучшим в мире. Но я скажу, что есть группа из лучших, и там есть Криштиану и я"