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Месси назвал лучших футболистов мира

Месси назвал лучших футболистов мира
22:02 Пт, 29 Март 2019 Телеграф football.ua

Новости спорта: Форвард Барселоны Лионель Месси рассказал об отношении к Криштиану Роналду.

Прошлым летом португальский форвард Криштиану Роналду перебрался из мадридского Реала в туринский Ювентус. Но, как оказалось, не только фанаты "сливочных" скучают по Криштиану.

"Было приятно играть против Криштиану, даже если это было трудно", — рассказал Месси в интервью Club 947FM. - "Мне нравилось выигрывать кубки, когда он был в Мадриде. Было бы хорошо, если бы он все еще играл в чемпионате Испании".

Кроме того, Месси рассказал, кого считает лучшими игроками в мире.

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"Сегодня есть много очень хороших футболистов, Неймар, Мбаппе, Суарес, Азар, любой из них мог бы стать лучшим в мире. Но я скажу, что есть группа из лучших, и там есть Криштиану и я"

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Реал, ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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