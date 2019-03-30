Шпилька отказался от боя с Усиком

Новости спорта: Александр Усик в дебютном бою в супертяжелом весе мог встретиться с Артуром Шпилькой.

Польский промоутер Анджей Василевски в интервью RingPolska заявил, что с его супертяжем Артуром Шпилькой хотел сразиться уже экс-абсолютный чемпион тяжелого веса украинец Александр Усик.

"Запрос я незамедлительно отклонил. Все просто: Артур только недавно приступил к тренировкам с новым наставником Романом Анучиным. Я спросил напрямую тренера, сколько времени ему понадобится, чтобы притереться и вывести бойца на пик формы. Он ответил, что они хотят драться в июне. И я придерживаюсь их пожеланий", - рассказал Василевски.

Ожидается, что следующий бой Усик проведет с Карлосом Такамом.