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Мотор проиграл Виве Кельце и вылетел из Лиги чемпионов

Мотор проиграл Виве Кельце и вылетел из Лиги чемпионов
18:58 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Запорожский ганболисты провалили первый тайм матче против Виве Кельце и вылетели из Лиги чемпионов.

Запорожский Мотор на стадии 1/8 финала завершил выступления в рамках гандбольной Лиги чемпионов, в ответной игре уступив польскому Виве Кельце со счетом 29:34.

В первой игре в Запорожье команда Николая Степанца сыграла вничью, поэтому победитель сегодняшней игры с любым счетом прошел бы дальше.

Мотор провалил первый тайм против поляков, позволив тем выиграть половину с отрывом в 5 очков. Игроки Кельце здорово провели конец тайма, забив 4 гола подряд.

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Во втором тайме была зафиксирована ничья, но это украинцев не спасло и они вылетели из турнира.

В следующем раунде Виве Кельце сыграет с ПСЖ.

Виве Кельце (Польша) — Мотор (Украина) 34:29 (17:12, 17:17)

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Гандбол, ГК Мотор, Новости гандбола, Гандбольная лига чемпионов.
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