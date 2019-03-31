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Женская сборная Украины завоевала "золото" на чемпионате Европы по каратэ

Женская сборная Украины завоевала "золото" на чемпионате Европы по каратэ
07:38 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Женская сборная Украины выиграла золотую медаль чемпионата Европы.

Женская сборная Украины выиграла золотую медаль чемпионата Европы по карате в командном кумитэ. Континентальное первенство проходит в испанской Гвадалахаре.

На пути в финал украинки одолели Португалию (2:1), Финляндию (2:0), Норвегию (9:5), Хорватию (11:3). В полуфинале сборная Украины оказалась сильнее команды Италии — 15:8.

В финальном поединке Украина победила представительниц Турции — 2:1.

За сборную Украины выступали Анжелика Терлюга, Галина Мельник, Анита Серегина и Диана Шостак.

Отметим, что ранее на чемпионате Европы Анита Сергина (до 61 кг) и Станислав Горуна (до 75 кг) завоевали бронзовые медали.

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Чемпионат Европы, Каратэ, Сборная Украины по каратэ, Кумитэ.
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