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Брынзак рассказал об уходе Прокунина с поста наставника сборной Украины

Брынзак рассказал об уходе Прокунина с поста наставника сборной Украины
09:13 Сегодня Телеграф biathlon.com.ua

Новости спорта: Владимир Брынзак рассказал о подготовке биатлонисток к новому сезоне.

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что женская сборная летом будет проводить подготовку командно, но без главного тренера.

"Нет, пока летом не будет старшего тренера. Зимой уже кто-то будет отвечать за всю команду и, собственно, представлять ее на этапах Кубка мира, потом уже решим этот вопрос. Готовиться девушки будут командно, без главного тренера.

Так уж случилось, что после окончания сезона тренер в таком формате не захотел работать, но я думаю, что наши специалисты, которые уже раотали с командой и продолжат это делать, справятся", - сказал Брынзак.

Биатлон: появился предварительный календарь следующего сезона

Напомним, главный тренер женской сборной Украины по биатлону Андрей Прокунин ушел в отставку после окончания сезона-2018/19.

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Биатлон, Владимир Брынзак, Новости биатлона, Андрей Прокунин.
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