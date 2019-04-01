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Макаряйнен передумала завершать карьеру

Макаряйнен передумала завершать карьеру
12:11 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Титулованная финская биатлонистка готова отложить уход из большого спорта.

На своей странице в Instagram 36-летняя Кайса Макаряйнен дала понять фанатам, что готова выступить в сезоне 2019-2020.

"Если все будет хорошо, то вы увидите меня в следующем сезоне. Но мне нужно время для отдыха, нужно спокойно решить много проблем, в том числе и по здоровью. Это стоит на первом месте до тех пор, пока я не возобновлю тренировки.

Я надеюсь, что все будет хорошо. Я хочу выступать на высоком уровне и не идти на слишком большое количество компромиссов. Никаких заявлений не будет, только мне не придется уйти по той или иной причине", - написала финка.

Макаряйнен в прошлом сезоне не смогла защитить победу в Кубку мира. В борьбе за Большой хрустальный глобус финка заняла лишь седьмое место, что стало для нее худшим результатом с 2010 года. На счету Кайсы три победы в личных гонках, а на чемпионате мира в Эстерсунде финка ни разу не попала даже в топ-10.

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Биатлон, Новости биатлона, Кайса Макаряйнен.
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