Хоккей: анонс первых матчей финальной серии плей-офф УХЛ

Новости спорта: Анонс первых матчей финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч между «Донбассом» и «Днепром».

Решающая часть чемпионата стартует 2 и 4 апреля в Дружковке.

2 и 4 апреля

18:30 «Донбасс» – «Днепр», прямая трансляция – телеканал XSPORT

Уже 2 апреля в Дружковке стартует финальная часть розыгрыша чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч между действующим чемпионом Украины «Донбассом» и новосозданным херсонским «Днепром». Отметим, что финал плей-офф пройдёт до четырёх побед одной из команд.

К финалу дончане подошли с первым местом в регулярном чемпионате и уверенной победой в полуфинальной серии над «Белым Барсом» со счетом 4:1. «Днепр», в свою очередь, завершил "регулярку" на третьем месте и его путь к финалу лежал через четвертьфинал с «Ледяными Волками» (счет в серии 2:0) и полуфинал с «Кременчуком» (счет в серии 4:3).

В регулярном чемпионате эти команды провели 8 очных поединков, в которых команды записали на свой счет по 4 победы. Однако общий счет встреч «Донбасс» оставил за собой – 21:17. А вот статистика бросков фактически равна – 280:250 в пользу донецкой команды.

Самыми результативными для команды Сергея Витера становились вторые и третьи периоды, в которых дончане отправили в ворота «Днепра» по 8 шайб. Ещё 4 гола пришлось на первые периоды, а также один точный бросок в овертайме.

У «Днепра» результативными были третьи периоды встреч – за последние 20 минут в воротах дончан оказалось всего 8 шайб. За первые и вторые двадцатиминутки "щуки" отличились по 4 раза, а также забросили одну шайбу в овертайме.

В большинстве у действующих чемпионов результативными оказались 4 попытки из 33 удалений противника, что составляет 12.1% реализации. «Днепр» смог опередить дончан и реализовал 5 из 33 шансов, заработав 15.2% реализации меньшинства противника.

Лучшим бомбардиром «Донбасса» в очных встречах с «Днепром» стал Виктор Захаров, который в 7 матчах набрал 7 (1+6) очков. Второе место между собой побелили Александр Костиков и Виталий Лялька с 6 баллами, а тройку лидеров замыкает Илья Коренчук с 4 (2+2) очками.

У херсонского клуба наибольшее количество раз в воротах дончан отличался защитник Кирилл Белоусов, который в 8 матчах записал себе в актив 5 (2+3) очков. На второй строчке идут Дмитрий Пугачев, Иван Золотухин, Никита Макарицкий и Кирилл Бондаренко с 4 баллами, а условное третье место занял Илья Декало с 3 (3+0) очками.

Если говорить о вратарской позиции, то как раз-таки в финале плей-офф силами померятся лучшие голкиперы регулярного чемпионата Олег Петров и Богдан Дьяченко.

На счету у херсонского голкипера 11 шатаутов в сезоне и 93.1% отбитых бросков при коэффициенте полезности 2.19. Всего в 8 матчах Олег отбил 250 бросков и пропустил 21 шайбу, одну из которых – в овертайме.

Богдан Дьяченко, в свою очередь, заработал коэффициент полезности 1.99 и отбил 93.5% бросков. Таким образом голкипер дончан сделал 231 сейв и пропустил 17 бросков, один из которых – в дополнительное время.

Отметим, что после старта финала в Дружковке третий и четвёртый матчи серии пройдут на домашней арене «Днепра» в Херсоне 7 и 9 апреля в 14:00 и 18:30 соответственно. В случае надобности, пятый, шестой и седьмой поединки пройдут 12, 15 и 18 апреля.