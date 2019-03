Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна

Победителем Гран-при Бахрейна стал британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес").

На Международном автодроме Бахрейна завершился Гран-при Бахрейна. Большую часть гонки лидировал победитель квалификации Шарль Леклер ("Феррари"). Однако за десять кругов до финиша его двигатель потерял мощность и монегаска легко обогнали пилоты "Мерседеса" - Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

LAP 57/57: RACE CLASSIFICATION

Agony for Leclerc

Norris and Albon get their first points in F1 #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/ODtV69EY07

— Formula 1 (@F1) 31 марта 2019 г.