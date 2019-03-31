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Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна

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Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
20:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: В Сахире завершился 2-й этап чемпионата мира по автогонкам Формула-1.

Победителем Гран-при Бахрейна стал британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес").

На Международном автодроме Бахрейна завершился Гран-при Бахрейна. Большую часть гонки лидировал победитель квалификации Шарль Леклер ("Феррари"). Однако за десять кругов до финиша его двигатель потерял мощность и монегаска легко обогнали пилоты "Мерседеса" - Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

В итоге, Хэмилтон стал победителем. Второе место у Боттаса. Третьим финишировал Леклер. На четвертом и пятом местах завершили гонку Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и Себастьян Феттель ("Феррари").

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После двух этапов в общем зачете лидирует Боттас, который набрал 44 очка и на один пункт опережает Хэмилтона. На третьем месте Ферстаппен - 27 очков.

Третий этап чемпионата мира по автогонкам Формула-1 - Гран-при Китая состоится 12-14 апреля в Шанхае.

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1.
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