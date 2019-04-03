Сборная Украины сыграет с Хорватией 9 и 10 апреля в Запорожье

Новости спорта: 14 футзалистов сборной Украины примут участие в спаррингах с Хорватией.

Главный тренер мужской сборной Украины по футзалу Александр Косенко определился с составом команды на два товарищеских матча против сборной Хорватии.

Товарищеские поединки с Хорватией пройдут 9 и 10 апреля в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

В состав сборной Украины по футзалу вошли 14 футзалистов:

вратари - Дмитрий Литвиненко, Евгений Иваняк;

универсалы - Тарас Королишин, Николай Белоцерковец, Владимир Разуванов, Петр Шотурма, Игорь Корсун, Александр Педяш, Сергей Журба, Николай Микитюк, Артем Фаренюк, Виталий Радевич, Дмитрий Сорокин, Игорь Салтанов.

Поединки будут проходить во Дворце спорта "Юность" и начинаться в 19.00.

Напомним, сборная Украины по футзалу попала в основной раунд отбора на ЧМ-2020. Поединки этой стадии состоятся 22 — 27 октября этого года. Соперниками "сине-желтых" будут Словения, Македония и Косово. По регламенту в элит-раунд пробьются сборные, занявшие первые и вторые места в квартетах.