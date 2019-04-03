Новости спорта: Известный украинский спортсмен Жан Беленюк дал оценку выборам Президента Украины.

Призер Олимпийских игр-2014 по греко-римской борьбе Жан Беленюк прокомментировал президентские выборы в Украине.

«Протест народа против Порошенко в виде голосов за Зеленского понятен. 5 лет списывания абсолютно всех бед на Кремль даже у самых «застегнутых» вызовет подозрения! Глобально на расклад геополитической картины такой сущий пустяк, как смена главы государства Украина, абсолютно никак не скажется.

Ну а смена рыл у кормушки в самой стране нас не особо-то и волнует. Конечно, если бы Ваш президент помимо «віри, мови, армії» добавил «инфраструктуру, защиту прав собственности, инвестиционный климат» или хотя бы меньше врал о ништяках, которые ждут страну при его избрании в 2014-м, возможно, проблем у него сейчас было бы меньше», – написал Беленюк в инстаграме.