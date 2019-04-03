Призер Олимпийских игр-2014 по греко-римской борьбе Жан Беленюк прокомментировал президентские выборы в Украине.
«Протест народа против Порошенко в виде голосов за Зеленского понятен. 5 лет списывания абсолютно всех бед на Кремль даже у самых «застегнутых» вызовет подозрения! Глобально на расклад геополитической картины такой сущий пустяк, как смена главы государства Украина, абсолютно никак не скажется.
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Значит так, звонил Трампу, пообщались по душам. Он сказал, что разницы, кто станет президентом Украины для госдепа нет: они умеют договариваться со всеми:) Протест народа против Порошенко в виде голосов за Зеленского понятен! 5 лет списывания абсолютно всех бед на кремль даже у самых «застегнутых» вызовет подозрения! Глобально на расклад геополитической картины такой сущий пустяк, как смена главы государства Украина, абсолютно никак не скажется. Ну а смена рыл у кормушки в самой стране нас не особо-то и волнует.. Конечно если бы Ваш президент помимо «віри, мови, армії» добавил «инфраструктуру, защиту прав собственности, инвестиционный климат» ну или хотя бы меньше врал о ништяках, которые ждут страну при его избрании в 2014-м, возможно, проблем у него сейчас было бы меньше! Но сам понимаешь... Политика.. Тут все методы хороши для достижения результата:) Да и вообще Жан, часто тот, кто громче всех кричит «ловите вора», сам им и оказывается, - политтехнологии умело манипулируют людским сознанием. Как говорится: «было, есть и будет»! Так что не парься о том, кто победит на выборах, на жизнь 99% украинцев это абсолютно никак не повлияет, тренируйся и показывай результат, держи ухо в остро и рассчитывай на себя, это все что могу посоветовать;) Я, в свою очередь, поблагодарил Дональда и пожелал ему побыстрее сделать Америку великой опять, а то мы так долго не протянем! Он чуть было не рассмеялся в трубку и сказал, что мы, как страна европейского континента, ещё легко обходимся, и у меня сразу всплыла в памяти история Руанды, хотел было три раза сплюнуть.. Но, услышав гудки в трубке, понял что это совсем другая история;) #спасибоДональд #ВіраМоваМожливоБудеВова #аможливоінебуде #чтовзятьсборца #сказка #всерьезневоспринимать
Ну а смена рыл у кормушки в самой стране нас не особо-то и волнует. Конечно, если бы Ваш президент помимо «віри, мови, армії» добавил «инфраструктуру, защиту прав собственности, инвестиционный климат» или хотя бы меньше врал о ништяках, которые ждут страну при его избрании в 2014-м, возможно, проблем у него сейчас было бы меньше», – написал Беленюк в инстаграме.